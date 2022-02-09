На Урале полицейские задержали подозреваемых в краже иномарок

Полицейские нашли в машине рации, прибор для глушения GSM-сигнала, код-граббер, а также сверты для механического вскрытия замков Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

На Урале полицейские задержали подозреваемых в краже двух иномарок - Mitsubishi стоимостью больше миллиона и Hyundai Solaris стоимостью 450 тысяч. Двое мужчин угоняли машины из дворов Екатеринбурга. Один из них ранее был судим за хранение наркотиков, подделку документов и грабеж. Второй привлекался к уголовной ответственности за кражу.

- Оперативники отделения по борьбе с кражами и угонами автотранспорта УМВД России по Екатеринбургу при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержали двоих жителей Березовского района. Граждане 1978 и 1967 годов рождения пойманы с поличным во время кражи автомобиля, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Нашли подозреваемых, когда они угнали Mitsubishi из двора на Шефской, 95, принадлежащий 72-летнему пенсионеру, и спрятали его возле частного дома одного из мужчин в поселке Кедровка.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Машину они вскрыли с помощью специальных электронных устройств, считывающих код автомобильной сигнализации. Полицейские пришли к такому выводу, обнаружив при осмотре в салоне авто рации, прибор для глушения GSM-сигнала, код-граббер, а также сверты для механического вскрытия замков. Машина была изъята и возвращена законному владельцу.

Об угоне Hyundai Solaris полицейские узнали позже. Оказалось, что эту иномарку подозреваемые угнали еще в декабре у жительницы Уралмаша. Ее уже продали на запчасти.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Задержанных обвиняют по частям 3 и 4 статьи 158 УК РФ(Кража). Один из фигурантов помещен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские также проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Екатеринбурге.