На Урале приставы арестовали спецтехнику организации за долг больше 50 миллионов рублей

Нашли подъемники приставы на территории третьего лица, не имеющего отношения к организации Фото: ГУФССП России по Свердловской области

На Урале приставы арестовали подъемники «Haulotte», принадлежащие организации с долгами больше 50 миллионов рублей - 40 миллионов рублей основного долга, 6 миллионов рублей процентов и 7 миллионов рублей неустойки в пользу кредитной организации. Спецтехника использовалась компанией в качестве залога.

- Судебным приставом-исполнителем неоднократно выставлялись требования должнику о предоставлении имущества для составления акта описи и ареста. Должник данные требования не исполнял. Имущество должника объявлено в розыск, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Нашли подъемники приставы на территории третьего лица, не имеющего отношения к организации, накопившей крупный долг. Кроме того, специалист заметил, что должник перебил заводские регистрационные знаки завода изготовителя. Приставы отметили, что это было сделано, чтобы скрыть имущество от представителей ФССП.

Сейчас подъемники переданы на хранение представителю взыскателя. Позднее спецтехника будет передана на продажу, путем проведения публичных торгов ТУ Росимущества.