На Урале водитель грузового фургона насмерть сбил пешехода

Водитель затормозил, но наезда избежать не удалось Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 162 километре трассы «Подъезд к Екатеринбургу от автодороги М-5 Урал» вечером, 8 февраля, водитель грузового фургона насмерть сбил пешехода. Мужчина скончался от полученных травм на месте ДТП. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего мужчины.

- По предварительным данным, 35-летний мужчина-водитель грузового фургона модели 2824FU, двигаясь в левом ряду, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортным средством, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель грузового фургона, по данным ГИБДД, имеет стаж вождения 7 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз. Медосвидетельствование показало, что он был трезв. Он объяснил госавтоинспекторам, что ехал из поселка Первомайский в Уфу, когда при ближнем свете фар заметил пешехода, идущего по проезжей части без световозвращающих элементов. Водитель затормозил, но наезда избежать не удалось.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переходить проезжую часть необходимо в специально обустроенных для этого местах. Также необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, что позволит водителю своевременно заметить пешехода.