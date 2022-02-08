Екатеринбурженка лишилась всех сбережений, поверив телефонным мошенникам

Женщина выполнила все рекомендации мошенников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Екатеринбурге местная жительница поверила телефонным мошенникам и потеряла порядка 700 тысяч рублей. Все эти деньги хранились на ее личных счетах, мошенники действовали по классической схеме, они позвонили своей жертве и рассказали, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя.

- Они сообщили, для спасения сбережений необходимо, во-первых, назвать данные своей банковской карты, во-вторых, обналичить деньги, а затем перевести их на счета, которые ей укажут. Затем потерпевшей позвонил лжесиловик и порекомендовал выполнять все указания «банковского специалиста», - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина выполнила все рекомендации мошенников, однако ей объяснили, что ее счет снова попал под удар злоумышленников, и нужно срочно переводить их «безопасную» ячейку. Только после того, как звонки прекратились, женщина написала заявление в полицию.