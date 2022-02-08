В Серове будут судить мужчину, севшего без прав на мотоцикл и устроившего смертельное ДТП

Дело передали в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове 47-летнего мужчину обвиняют в том, что он сел за незарегистрированный мотоцикл без прав и устроил ДТП. В аварии погиб подросток. Дело передали в суд, сообщает прокуратура по Свердловской области.

- 23 мая 2021 года в вечернее время обвиняемый, находясь в поселке Красноярка Серовского района, управлял незарегистрированным в установленном порядке мотоциклом «Ява-350», не имея права управления данным механическим транспортным средством категории «А», - говорится в сообщении.

В это же время по проезжей части на мопеде «Альфа» ехал подросток 2006 года рождения. Обвиняемый выехал на нерегулируемый перекресток и не уступил дорогу подростку на мопеде, приближающемуся справа. Кроме того, он не попробовал снизить скорость.

Несовершеннолетний получил в аварии тяжелые травмы и умер 29 мая 2021 года в больнице Екатеринбурга. После ДТП обвиняемый скрылся, оттолкав мотоцикл «Ява» к себе домой. Он не попытался оказать первую помощь подростку.