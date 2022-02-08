В Екатеринбурге полиция завела на продавца телефонов дело за мошенничество

Сейчас 31-летний екатеринбуржец находится по стражей. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция завела уголовное дело за мошенничество на 31-летнего продавца салона сотовой связи. Он работал в торговом центре на улице Черняховского в павильоне, который арендует его сожительница. Мужчина занимался продажей телефонов и сим-карт, сообщает городское УМВД.

- В конце 2021 года предприниматели стали испытывать финансовые трудности и чтобы привлечь клиентов подозреваемый разместил в помещении магазина объявления о скидках на товар до 40% от стоимости, - говорится в сообщении.

При этом скидки обещали и на смартфоны известных брендов. Покупателей заинтересовало это предложение. В январе 2022 года одна из клиенток заказала товар на 140 тысяч рублей. Она внесла полную предоплату. Продавец пообещал, что ее заказ доставят ближайшее время, этого не произошло.

Покупательница напомнила продавцу о заказе. Он отказался возвращать деньги и начал тянуть время. Тогда клиентка обратилась в полицию.

По версии стражей порядка, продавец с самого начала не собирался выдавать женщине товар. Также он не планировал возвращать предоплату. Деньги он присвоил себе. Кроме того, по данным полиции, это не единственный случай такого мошенничества.

Продавец раньше привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Тогда его приговорили к условному лишению свободы. Сейчас 31-летний екатеринбуржец находится по стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.