В Екатеринбурге здание старейшего колледжа отреставрируют за 35 млн рублей

Ремонт должен быть закончен к 15 декабря 2022 года. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В Екатеринбурге за 35,6 миллиона рублей отреставрируют здание Уральского политехнического колледжа на проспекте Ленина, 89. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет предусмотреть пять поточных аудиторий на 50 учащихся, 43 аудитории на 25 учащихся и четыре помещения на 14 студентов. В том числе нужно будет сделать семь аудиторий учебно-вычислительного центра и семь компьютерных классов.

Помимо этого, подрядчик должен будет сделать автоматизированный гардероб конвейерного типа с системой автоматического поиска и доставки на выдачу верхней одежды. Также в нем будет предусмотрена возможность «ручного» обслуживания.

Кроме того, нужно будет модернизировать библиотеку и продумать зону коворкинга для студентов. Ремонт должен быть закончен к 15 декабря 2022 года. Сбор заявок будет идти до 21 февраля. Победителя выберут 24 февраля.