В начале недели в Свердловской области похолодает

Ожидается небольшой снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале недели в Свердловскую область вернутся 20-градусные морозы. Это следует из данных Уральского Гидрометцентра.

В понедельник, 7 февраля, днем воздух прогреется до -9 … -14 градусов. Погода будет облачной, с прояснениями, местами пройдет небольшой снег и будет виднеться изморозь. Ветер ожидается восточной четверти 5-10 метров в секунду. В горах порывы могут доходить до 14 метров в секунду.

В ночь на вторник температура опустится до -14 … -19 градусов, а на севере до -24 градусов. Днем столбик термометра покажет -6 … -11 градусов, на севере может похолодать до -14 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер будет восточной четверти 5-10 метров в секунду.

В ночь на 9 февраля похолодает до -12 … -17 градусов, на севере до -22 градусов. Днем воздух прогреется до -6 … -11 градусов. Будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер ожидается восточной четверти 4-9 метров в секунду.

По прогнозу синоптиков, в Екатеринбурге ночью температура не будет опускаться в эти дни ниже -16 градусов. Днем не будет холоднее -11 градусов.

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