В Екатеринбурге скончался один из основателей школы свердловских юнкоров

Сергей Казанцев был почетным командором в отряде «Каравелла». Фото: соцсети

В Екатеринбурге на 71-м году жизни скончался один из основателей школы свердловских юнкоров Сергей Иванович Казанцев.

- Он был журналист и редактор «от Бога» выучил огромное количество ребят, которые вспоминают его с благодарностью. Жили Казанцевы в районе Сортировки, я на ВИЗе, в нескольких остановках от них. Так что мы в гостях у Казанцевых «зависали» регулярно, потому что все время нужно было что-то доделать, дописать, дорисовать, - рассказала командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

Сообщается, что Сергей Иванович давно болел.