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Общество6 февраля 2022 14:40

В Екатеринбурге скончался один из основателей школы свердловских юнкоров

Сергею Казанцеву было 70 лет
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Сергей Казанцев был почетным командором в отряде «Каравелла». Фото: соцсети

Сергей Казанцев был почетным командором в отряде «Каравелла». Фото: соцсети

В Екатеринбурге на 71-м году жизни скончался один из основателей школы свердловских юнкоров Сергей Иванович Казанцев.

- Он был журналист и редактор «от Бога» выучил огромное количество ребят, которые вспоминают его с благодарностью. Жили Казанцевы в районе Сортировки, я на ВИЗе, в нескольких остановках от них. Так что мы в гостях у Казанцевых «зависали» регулярно, потому что все время нужно было что-то доделать, дописать, дорисовать, - рассказала командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

Сообщается, что Сергей Иванович давно болел.