Представителям Кольцово пришлось экстренно извиняться в комментариях к посту.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Известный пилот-блогер Денис Окань раскритиковал Кольцово из-за очередей самолетов. Он оказался шокирован, когда узнал, что в аэропорту Екатеринбурга всего одна станция с противообледенительной обработкой. В очереди самолет простоял 20 минут.
- Удивительно то, что в Кольцово таких стоянок на самом деле четыре, но три из них... используются как площадка для хранения убранного с перрона снега! - написал в своем блоге Оканань.
Представителям Кольцово пришлось экстренно извиняться в комментариях к посту.
- В пиковые периоды обработка здесь производится сразу несколькими спецмашинами. Три стоянки, на которые вы обратили внимание и которые указаны в АИП РФ, выведены из эксплуатации с ноября 2016 года, - пояснили представители воздушной гавани.
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