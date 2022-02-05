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Происшествия5 февраля 2022 12:38

Пассажирский автобус №082 столкнулся с автомобилем Nissan на Готвальда

ДТП обошлось без пострадавших
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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Автомобиль Nissan Almera не пропустил автобус на повороте

Автомобиль Nissan Almera не пропустил автобус на повороте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в микрорайоне Заречный произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 082 и легкового автомобиля Nissan Almera.

По информации отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, пассажирский автобус ехал пустой по маршруту ТК КОР – Уралтехгаз в гараж.

- Водитель автомобиля Nissan Almera не пропустил автобус на повороте на лево, допустив столкновение с автобусом. В результате чего автобус выкинуло в металлический столб, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В ДТП никто не пострадал, но оба транспортных средства получили механические повреждения.

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