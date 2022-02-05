Пассажирский автобус №082 столкнулся с автомобилем Nissan на Готвальда

Автомобиль Nissan Almera не пропустил автобус на повороте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в микрорайоне Заречный произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 082 и легкового автомобиля Nissan Almera.

По информации отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, пассажирский автобус ехал пустой по маршруту ТК КОР – Уралтехгаз в гараж.

- Водитель автомобиля Nissan Almera не пропустил автобус на повороте на лево, допустив столкновение с автобусом. В результате чего автобус выкинуло в металлический столб, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В ДТП никто не пострадал, но оба транспортных средства получили механические повреждения.

К ЧИТАТЕЛЮ:

Есть новость? Пиши на наш WhatsApp: 8912 050 91 07

Читайте на WWW.URAL.KP.RU: https://www.ural.kp.ru/online/news/4617977/