Военных из Екатеринбурга отправили в командировку к границе с Украиной

Сколько конкретно солдат отправили, пока неизвестно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Военных, которые служат по контракту отправили в командировку к границе с Украиной. Солдаты прибывают на учения в Брянскую и Смоленскую области
- Нам конкретно не говорят о численности состава. Отправляют на поездах, — заявил источник E1.RU.
В пресс-службе ЦВО отказались от комментариев.
Напоминаем, что 19 января первые подразделения российских войск прибыли в Белоруссию для совместных учений. Некоторые из них прибыли по железной дороге, некоторые совершили марши своим ходом. Сейчас российские военнослужащие готовятся к выполнению учебных задач на полигонах. В учениях задействованы пять полигонов на территории Белоруссии и четыре военных аэродрома.
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