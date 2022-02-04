Свердловский министр образования поможет родителям, чьих детей отправили на дистант

Больничный с ребенком дают не всем Фото: Иван ПРОХОРОВ

Из-за новой волны пандемии на дистант в Екатеринбурге и Свердловской области отправили 1562 школьных класса и 472 группы в детских садах. По закону родителям, которым не с кем оставить детей, должны дать больничные листы. В случае, если последовал отказ, нужно звонить на «горячую линию» регионального Минздрава.

При этом, министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов готов подключиться лично к решению вопроса.

- Я готов принять этого вопрос на себя и передать его министру здравоохранения лично, - рассказал министр.

Напомним, что дистант для учеников 2-8 классов в Свердловской области продлится до 16 февраля. Если же заболеваемость не пойдет на спад, то его продлят.

Минобразования, «горячая линия» для жалоб: 8 343 312 00 04, добавочный 140.