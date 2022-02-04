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Общество4 февраля 2022 9:29

Свердловский министр образования поможет родителям, чьих детей отправили на дистант

Не всем взрослым дают больничные листы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Больничный с ребенком дают не всем

Больничный с ребенком дают не всем

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Из-за новой волны пандемии на дистант в Екатеринбурге и Свердловской области отправили 1562 школьных класса и 472 группы в детских садах. По закону родителям, которым не с кем оставить детей, должны дать больничные листы. В случае, если последовал отказ, нужно звонить на «горячую линию» регионального Минздрава.

При этом, министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов готов подключиться лично к решению вопроса.

- Я готов принять этого вопрос на себя и передать его министру здравоохранения лично, - рассказал министр.

Напомним, что дистант для учеников 2-8 классов в Свердловской области продлится до 16 февраля. Если же заболеваемость не пойдет на спад, то его продлят.

Минобразования, «горячая линия» для жалоб: 8 343 312 00 04, добавочный 140.

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