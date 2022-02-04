За три года в Свердловской области построят 6 детсадов

Строительство детских садов идет в регионе ежегодно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в период с 2022 по 2024 год откроют 6 новых детских садов. Об этом сообщил министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.

- С 2022 по 2024 год в Свердловской области будет построено 6 детских садов: 4 – в Екатеринбурге, 1 – в Ирбите, 1 детский сад – в Артинском районе, - рассказал министр.

По его словам, в 2021 году за счет государственной программы в Свердловской области введено 2 120 мест в дошкольных организациях. Это три детских сада по 800 мест, два – в Академическом районе, один – в районе Солнечный.

Также в прошлом году в Свердловской области введено 5 445 новых учебных мест за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и помещений 14 школ.

Всего за период с 2016 по 2021 год через государственные программы в Свердловской области введено 39 тысяч дополнительных мест в общеобразовательных организациях.

В 2022 году планируется ввод 8 объектов на 5 035 мест.