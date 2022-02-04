В Кушве полицейские задержали 17-летнюю закладчицу

Девушка рассказала полиции, что в мессенджере ей пришло сообщение с предложением заработать на закладках. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Кушве полиция задержала 17-летнюю закладчицу в районе частного сектора по улице 2-я Декабрьская. В левом кармане ее куртки нашли больше 100 грамм мефедрона. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

- При обыске в арендованной квартире полицейские обнаружили весы, упаковочный материал, пакетики типа «зип-лок», изоляционную ленту и другие улики, указывающие на причастность несовершеннолетней к распространению запрещенных веществ, - говорится в сообщении.

Девушка рассказала полиции, что в мессенджере ей пришло сообщение с предложением заработать. Так как в семье несовершеннолетней была сложная материальная ситуация, она согласилась. Работа предполагала размещение «тайников-закладок». За один «клад» ей обещали 300 рублей.

. Позже неизвестный предложил девушке самой фасовать наркотики и получать больше денег. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Девушка должна была делать закладки в Кушве и Нижнем Тагиле. Подозреваемая обратилась к другу, который помог ей арендовать квартиру в Нижнем Тагиле. Позже неизвестный предложил девушке самой фасовать наркотики и получать больше денег. Несовершеннолетняя согласилась и купила необходимое для фасовки. Однако расфасовать свою первую партию девушка не смогла, потому что ее задержала полиция.

Ранее несовершеннолетняя к уголовной ответственности не привлекалась, на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояла. На нее завели дело за покушение на незаконный наркотиков в крупном размере. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.