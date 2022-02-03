Мужчина умер в приемном покое больницы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сухом Логу мужчину насмерть придавило деревом. Инцидент произошел на территории местного лесничества. По данным «КП»-Екатеринбург, 40-летнего жителя Асбеста доставили в больницу, но было слишком поздно. Мужчина скончался через несколько минут.

- У него была открытая черепно-мозговая травма. Пошла кровь из носа. Двое мужчин на личном автомобиле доставили его в больницу Сухого Лога, занесли в приемный покой. Там же врач констатировал смерть, - пояснил источник «КП»-Екатеринбург.

В СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют инцидент.