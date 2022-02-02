Театру «Щелкунчик» в Екатеринбурге могут подарить еще одно здание

Зал главного здания театра рассчитан на 700 мест. Фото: пресс-служба Гордумы Екатеринбурга

Театр балета «Щелкунчик», расположенный на улице 8 Марта в Екатеринбурге, может получить второе здание. Такую идею обсуждают депутаты Гордумы Екатеринбурга.

Сейчас в детском театре занимаются 700 человек, и репетиционных залов не хватает, поэтому эту проблему могло решить строительство второго здания рядом с основным корпусом. Здесь разместят два класса для репетиций, склад для декораций, а также отдельная площадка для занятий инклюзивного театра. Об этом сообщает пресс-служба Городской думы Екатеринбурга.

- Что касается «Щелкунчика», то мы вернемся к этому вопросу при корректировке бюджета на 2022 год, чтобы заложить средства на проектирование объекта, - комментирует ситуацию депутат Ира Овчинникова.

Напомним, что детский театр балета появился в Свердловске в 1988 году на месте бывшего кинотеатра «Мир».