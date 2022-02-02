В Екатеринбурге гостиница «Исеть» наконец-то получит инвестора

Гостиница пустует с 2013 года. Фото: сервис "Яндекс.Карты"

Власти Свердловской области наконец-то нашли инвестора, который займется реконструкцией легендарной гостиницы «Исеть» на пересечении проспекта Ленина и улицы Луначарского в Екатеринбурге.

Об успешных переговорах с инвестором по поводу спасения уникального памятника конструктивизма рассказал вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин.

Здание гостиницы передали под управление МУГИСО для поиска концессионера, однако этот процесс проходил долго, так как памятник архитектуры переделывать под современные требования или просто снести нельзя. Именно поэтому переговоры с застройщиками «Маяк» и «Атомстройкомплекс» заходили в тупик.

Сейчас в качестве инвестора согласился выступить «Деловой дом на Архиерейской», именно с этой компанией ведутся переговоры для заключения концессионного соглашения.

Напомним, что с 2013 года здание гостиницы не используется, в нем работают только магазины на первом этаже.