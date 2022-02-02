Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 5:58

В Екатеринбурге два дня будет идти снег с дождем

В уральской столице резко потеплело
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Екатеринбург пришла неожиданная оттепель

В Екатеринбург пришла неожиданная оттепель

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в начале февраля 2022 года пришло резкое потепление. Так, в среду, 2 февраля воздух прогреется до отметки в -1 градус, днем ожидается снег с дождем, а вечером, когда похолодает до – 5 градусов, пройдет небольшой снег.

В четверг, 3 февраля, в столице Среднего Урале будет немного прохладнее: утром – 5, днем - 4, вечером – 3. На протяжении всего дня будет идти небольшой снег.

В пятницу, 4 февраля, в Екатеринбурге днем будет пасмурно, - 1 градус, пройдет небольшой снег с дождем. К ночи похолодает до – 6 градусов.

На протяжении ближайших 7 дней столбики термометров в Екатеринбурге днем не будут опускаться ниже отметки в – 6 градусов.

0