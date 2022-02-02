В Свердловской области первоклашек отправили на каникулы

Первоклашек отпустили на каникулы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области февральские каникулы в 2022 году для первоклассников начались раньше обычного – 2 февраля. Это связано с быстрым распространением коронавируса в регионе.

- У них образовательная программа предполагает дополнительные каникулы, и в этот раз дети идут отдыхать не с понедельника, а со среды, - заявил на брифинге министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Также со 2 февраля на дистанционное обучение перевели учеников 2-8 классов, а 9-11 классы учатся в очном формате. По словам заместителя губернатора региона Павла Крекова, детей в школах на ближайшие две недели будет намного меньше, это позволит разделить потоки для обеспечения санитарной безопасности.

- Мы учитываем, что старшеклассники готовятся к экзаменам, - добавил Павел Креков.