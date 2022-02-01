По факту проезд в Екатеринбурге подорожает с 11 февраля

Проезд в наземном транспорте подорожает через 10 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает с 11 февраля 2022 года. Об этом сообщил заместитель главы города по вопросам транспорта Алексей Бубнов.

- Проезд изменится в момент вступления решения Региональной энергетической комиссии в силу через десять дней с момента подписания этого постановления и опубликования его. 31 января 2022 года было выпущено постановление, соответственно, 11 февраля 2022 года. Мы не меняем тариф в метрополитене, меняется только тариф на уличном транспорте.

Также Алексей Бубнов заверил горожан, что тарифы для льготников сохранят до начала марта. Для них стоимость проезда увеличится позже.

- У нас есть максимальный тариф, который будет использован, это 32 рубля и есть, так называемое тарифное меню. Максимальный тариф вступает в силу с 11 февраля, тарифное меню вступит в силу с 15 февраля, но продажа проездных и всех остальных пересадочных тарифов начнет свое действие 1 марта. В феврале действуют те тарифы, которые были в существующих параметрах, - говорит заместитель главы Екатеринбурга.

Для льготных категорий стоимость проезда будет индексирована по сути вот этой разницы в 4 рубля в процентном отношении. Давайте подождем, сейчас постановление на согласовании. В ближайшие дни оно будет подписано.