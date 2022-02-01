Вода на период ремонта будет подаваться температуры +45 градусов Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Екатеринбурге снизили температуру горячей воды в десятках домов в микрорайонах Пионерский и Заречный. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Екатеринбургской теплосетевой компании.

- Сегодня на магистрали - М 29 устраняют повреждение, обнаруженное службой диагностики, которая в отопительный сезон работает круглосуточно. Вода на период ремонта подается пониженной температуры +45 градусов, - сообщили там.

В ЕТК отметили, что повреждение должны устранить в течение дня. В компании подчеркнули, что температура в помещениях не успеет опуститься ниже нормативных 20 градусов, так как на улице сегодня тепло.

- Оперативная бригада сделает все возможное, чтобы устранить повреждение как можно быстрее. Что касается 2 февраля - пока ограничений потребителей нет, - заключили в ЕТК.