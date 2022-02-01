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Общество1 февраля 2022 2:22

В Екатеринбурге выстроились очереди в поликлиники

Свердловский Минздрав привлечет 170 медиков, чтобы решить проблему
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Дополнительных сотрудников отправят помогать пациентам с респираторными заболеваниями и коронавирусом

Дополнительных сотрудников отправят помогать пациентам с респираторными заболеваниями и коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Екатеринбурга жалуются на большие очереди в поликлиниках города. Об этом рассказали читатели «КП-Екатеринбург».

В Минздраве по Свердловской области «КП-Екатеринбург» подтвердили повышенную нагрузку на поликлиники.

- В амбулаторно-поликлинические подразделения дополнительно будут привлечены 170 единиц медицинского персонала для оказания медицинской помощи больным с признаками респираторных заболеваний и новой коронавирусной инфекцией, - рассказали в ведомстве.

Также свердловский Минздрав взял на контроль ситуацию со звонками в медицинские организации, на линию 122 и в скорую помощь. В оперативно-диспетчерский отдел СМП им. Капиноса в Екатеринбурге дополнительно направили 25 сотрудников для приема вызовов.

Кроме того, в колл-цетрах поликлиник планируется развернуть дополнительно 200 мест с IP-телефонией, в том числе для наблюдения за пациентами, получающими помощь на дому.

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