В Нижнем Тагиле задержали студента, укравшего деньги с банковской карты

Студент полностью признал свою вину и раскаялся, пообещав, что обязательно возместит причененный ущерб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле задержали 20-летнего студента, который украл с банковской карты восемь тысяч рублей. Молодой человек сам пришел в отделение, когда увидел, что его разыскивает полиция. Парень признался, что нашел чужой «пластик» при выходе из автобуса на остановке у вокзала.

- Увидев на оборотной стороне пин-код, он решил воспользоваться находкой. Тут же прошел в торговый центр по улице Садовой, где через банкомат снял имеющиеся денежные средства: а это более 8000 рублей, которые позже потратил на личные нужды, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Студент полностью признал свою вину и раскаялся, пообещав, что обязательно возместит причененный ущерб. В полиции же напомнили, что подобные инциденты попадают под уголовное дело по статье «Хищение с банковского счета».