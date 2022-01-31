За выходные на Урале выявили больше 7 тысяч нарушений ПДД

За прошедшие выходные на Урале зарегистрировали семь ДТП с пострадавшими. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области за минувшие выходные зафиксировали больше семи тысяч нарушений правил дорожного движения. Об том сообщает региональное УГИБДД.

- Пресечено около 200 фактов перевозки детей с нарушением ПДД, еще 98 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, почти 1,5 тысячи – это неиспользование ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств, - говорится в сообщении.

Кроме того, инспекторы остановили 100 пьяных водителей и 130 человек за рулем, у которых не было прав. Также сотрудники ГИБДД пресекли больше 1,2 тысячи нарушений ПДД пешеходами. Помимо этого, выявили 200 фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам.

За прошедшие выходные в Свердловской области зарегистрировали семь ДТП с пострадавшими.В связи с резким увеличением числа аварий в регионе сотрудники ГИБДД провели ряд мероприятий, направленных на профилактику. В уральских городах прошли рейды. На трассах наряды ДПС круглосуточно контролировали движение транспорта и соблюдение ПДД.