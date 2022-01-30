Свердловский Следственный комитет разыскивает мужчину с татуировкой девушки на руке

В день пропажи свердловчанин был одет в черную кожаную весеннюю куртку. Фото: СК РФ по Свердловской области

Следственный комитет по Свердловской области разыскивает 41-летнего Сергея Валерьевича Яковлева. По данным СК, мужчина пропал 7 декабря 2021 года в городе Нижняя Тура. Он вышел из дома на улице Скорынина,3 и исчез, сам мужчина проживал в Лесном.

В день пропажи свердловчанин был одет в черную кожаную весеннюю куртку с открытой молнией, темно-синие кроссовки, черную вязаную шапку, светло-серый однотонный свитер, черные джинсы, черное трико и черную футболку.

Приметы:

Рост: 170 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: темные с проседью

На левом плече у мужчины татуировка лица девушки и надпись «любви достойна только мать», также у него отсутствует большая часть зубов и есть шрам между кончиком носа и переносицей.

Следственный отдел по ЗАТО город Лесной СУ СКР по Свердловской области обращается с просьбой ко всем, кто обладает информацией о возможном местонахождении разыскиваемого Яковлева С.В. и (или) об обстоятельствах его безвестного исчезновения, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8(34342)2-76-16, 8(34342)2-13-22.