В Нижнем Тагиле начнется реконструкция моста на Челюскинцев

Работа комплексная и сложная. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в 2022 году начнется реконструкция моста на Челюскинцев. Главный инженер подрядной организации Константин Астанков во время совещания сообщил, что при обследовании на плотине были обнаружены дефекты бетона и арматуры, поэтому она срочно требует непростого ремонта.

- Работа комплексная и сложная. Если мы, так сказать, включаем часы и начинаем плотно работать над проектом, то на подготовку изысканий и документации в стадии «П» уйдет около полугода, - добавил директор екатеринбургской проектно-строительной организации Сергей Тамакулов.

Компания ЕВРАЗ, которой принадлежит мост, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и руководитель дивизиона «Урал» приняли решение о совместном сотрудничестве. Градоначальник также сообщил, что реализовывать данный проект они начнут после строительства переправы через нижнетагильский пруд, «чтобы у автомобилистов была альтернативная возможность добираться из Гальяно-Горбуновского массива в центр и другие районы города».