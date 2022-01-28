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Недвижимость28 января 2022 14:16

Медицинский университет перенесут в Академический район

Идею поддержал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Таким будет УГМУ после размещения на новом месте. Фото: эскиз "РСГ-Академическое"

Таким будет УГМУ после размещения на новом месте. Фото: эскиз "РСГ-Академическое"

В районе Академический в Екатеринбурге возведут комплекс зданий, куда переедут все корпуса Уральского государственного медицинского университета. Здесь же разместятся кампус, общежития, спортивная зона, университетская клиника и культурно-досуговый центр.

Проект университета в Академическом районе презентовали мэру Екатеринбурга Алексей Орлову, который поддержал идею переноса.

Фото: эскиз "РСГ-Академическое"

Фото: эскиз "РСГ-Академическое"

- Вуз мог бы стать площадкой для создания, развития новейших технологий и подготовки квалифицированных медицинских кадров, - рассказывает ректор Уральского медицинского университета Ольга Ковтун.

Сейчас в составе УГМУ – 11 корпусов, которые начали строить в 1930 году. Их общая площадь составляет 57 квадратных метров, а в Академическом составит больше 100 тысяч «квадратов».

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