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Происшествия28 января 2022 12:42

В Екатеринбурге бизнес-центр «Демидов» эвакуировали из-за брошенной сумки

На место происшествия вызвали саперов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: "Инцидент. Екатеринбург"

Фото: "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге бизнес-центр «Демидов» эвакуировали из-за бесхозной сумки, которую оставил неизвестный. На место происшествия выехали сотрудники полиции и МЧС, позже были вызваны саперы для проверки подозрительного предмета.

- В бизнес-центре «Демидов» обнаружили бесхозный предмет. На Бориса Ельцина, 3/2 у входа нашли большую брошенную сумку. На место вызвали саперов, - сообщают подписчики паблика «Инцидент. Екатеринбург».

В УМВД России по Екатеринбургу подтвердили информацию о эвакуации центра, но от развернутых комментариев воздержались. С самим центром на момент публикации связаться не удалось.

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