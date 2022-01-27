В Каменске-Уральском работники завода получили зарплату после вмешательства прокуратуры

После иска прокурора, который удовлетворили в суде, задолженность по зарплате была погашена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском работники местного предприятия добились получения зарплаты после вмешательства прокуратуры. Оказалось, что пять сотрудников завода не получили денег на общую сумму больше 679 тысяч рублей. В ведомстве установили, что работодатель нарушил требования статьи 140 трудового кодекса.

- В связи с этим в адрес работодателя внесли представление об устранении выявленных нарушений. Также установлено, что один из них был ранее уволен, но расчет из-за прекращения трудового договора не был произведен, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Возбуждено административное дело по статье «Невыплата заработной платы» в отношении виновного лица. После иска прокурора, который удовлетворили в суде, задолженность по зарплате была погашена, а предприятие оштрафовали на 30 тысяч.