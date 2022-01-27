Абдулкадыров призвал депутатов обратить внимание на проблему мошенничества

Абдулкадыров посоветовал быть внимательнее с данными банковских карт и никому их не сообщать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров попросил депутатов обратить внимание на проблему мошенничества. По его словам, от аферистов пострадали также сотрудники мэрии и крупных компаний, сообщает TagilCity.ru.

- Сами же жуликам переводят деньги! Какие могут быть безопасные счета! Есть люди самых разных категорий: работники НТМК, УВЗ, сотрудники администрации, управления образования, - заявил Абдулкадыров.

При этом он отметил, что чаще других на уловки мошенников велись жители Дзержинского района. А основные дислокации аферистов находятся в Казахстане, Украине, Германии, Беларуси и США.

Абдулкадыров призвал горожан сразу же после предложения взять кредит и перевести деньги на безопасные счета класть трубку. Помимо этого, он посоветовал быть внимательнее с данными банковских карт и никому их не сообщать.