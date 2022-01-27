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Общество27 января 2022 13:56

Абдулкадыров призвал депутатов обратить внимание на проблему мошенничества

От аферистов также пострадали работники УВЗ и мэрии
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Абдулкадыров посоветовал быть внимательнее с данными банковских карт и никому их не сообщать

Абдулкадыров посоветовал быть внимательнее с данными банковских карт и никому их не сообщать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров попросил депутатов обратить внимание на проблему мошенничества. По его словам, от аферистов пострадали также сотрудники мэрии и крупных компаний, сообщает TagilCity.ru.

- Сами же жуликам переводят деньги! Какие могут быть безопасные счета! Есть люди самых разных категорий: работники НТМК, УВЗ, сотрудники администрации, управления образования, - заявил Абдулкадыров.

При этом он отметил, что чаще других на уловки мошенников велись жители Дзержинского района. А основные дислокации аферистов находятся в Казахстане, Украине, Германии, Беларуси и США.

Абдулкадыров призвал горожан сразу же после предложения взять кредит и перевести деньги на безопасные счета класть трубку. Помимо этого, он посоветовал быть внимательнее с данными банковских карт и никому их не сообщать.

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