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Происшествия27 января 2022 13:07

В Екатеринбурге на студента завели уголовное дело за секс с 15-летней школьницей

Девушка оказалась беременна
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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На студента возбудили уголовное дело

На студента возбудили уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на 18-летнего студента монтажного колледжа завели уголовное дело после того, как стало известно о его интимных отношениях в декабре 2021 года с 15-летней ученицей одной из школ Чкаловского района.

О близких отношениях пары стало известно после того, как школьница обратилась Детскую больницу №8 Екатеринбурга. Там врачи выявили раннюю беременность у девушки, после чего передали информацию в полицию. Эту информацию «КП-Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных органах.

Студент после общения с оперативниками сознался в близости по обоюдному согласию со школьницей и дал показания. 26 января возбуждено уголовное дело по статье 134» УК РФ. Студент отпущен под подписку о невыезде.

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