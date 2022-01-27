В Екатеринбурге на студента завели уголовное дело за секс с 15-летней школьницей

На студента возбудили уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на 18-летнего студента монтажного колледжа завели уголовное дело после того, как стало известно о его интимных отношениях в декабре 2021 года с 15-летней ученицей одной из школ Чкаловского района.

О близких отношениях пары стало известно после того, как школьница обратилась Детскую больницу №8 Екатеринбурга. Там врачи выявили раннюю беременность у девушки, после чего передали информацию в полицию. Эту информацию «КП-Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных органах.

Студент после общения с оперативниками сознался в близости по обоюдному согласию со школьницей и дал показания. 26 января возбуждено уголовное дело по статье 134» УК РФ. Студент отпущен под подписку о невыезде.