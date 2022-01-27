В Академическом районе Екатеринбурга открыли новый детский сад

Детский сад №150 в Академическом районе. Фотограф Роман Арыкин

- Восемь месяцев назад нам администрация Екатеринбурга поставила нам задачу сдать детский садик к новому году, - рассказывает заместитель директора СК «УКС Каменскстрой» (входит в компанию «Атомстройкомплекс») Максим Кузнецов. – Мы это сделали. Причем сделали это досрочно на шесть месяцев, чем по контракту. Вообще, за последние три года мы построили три детсада: один в Каменске-Уральском и два в Екатеринбурге. На пике нагрузки здесь трудилось около 120 человек. Какие сейчас чувства? Гордость за результат. Ведь когда садики сдаются досрочно – это вдвойне приятно. В последние два месяца прошлого года здесь проходили совещания чуть ли не ежедневно: и администрация, и заказчик приезжали с проверками по два раза в неделю.

Детский сад №150, группа для малышей. Фотограф Роман Арыкин

Детский сад рассчитан на 250 мест. В нем предусмотрено десять групп, две из которых – для малышей от двух до трех лет.

- Наше дошкольное учреждение работает в двух корпусах, по двум разным адресам. Мы находимся в корпусе, который находится по улице Академика Панина 39А, - комментирует заведующая детским садом № 150 Ольга Дементьева. – У нас здесь есть кабинеты для узких специалистов, таких, как педагог-психолог, учитель-логопед, просторные и прекрасно оборудованные спортивный и музыкальный залы. Предусмотрены даже условия для маломобильных деток, ребятишек с инвалидностью. Например, для таких малышей есть пассажирский лифт и специальная туалетная комната.

С каждым годом технологии строительства совершенствуются. В данном случае специалисты использовали самые современные подходы. Одно из реализованных новшеств: трансформеры-перегородки, которые позволяют буквально за две-три минуты превратить помещение группы в большую игровую комнату.

Детский сад №150, спортзал. Фотограф Роман Арыкин

Детский сад полностью укомплектован, семьи получили уведомления. Сейчас многие из очередников приходят к новостройке полюбоваться: корпус получился таким радостным и позитивным, что повышает настроение.

- Надеюсь, что детям здесь понравится, родители будут довольны, - дополняет Ольга Борисовна. – Желаю, чтобы педагоги, которых мы сейчас тщательно выбираем для работы в этом детском саду, проявили свои самые лучшие профессиональные качества!