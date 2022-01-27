В Свердловской области за сутки COVID-19 заболели 1896 человек

Нагрузка на медицинские учреждения остается высокой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки по данным на 27 января 2022 года официально подтверждено 1 896 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 986 случаев приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 диагностированы у жителей Бисерти, Камышлова, Нижней Туры, Полевского, Первоуральска, Красноуфимска. ЗАТО Свободный, Сухого Лога, Серова и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших с начала пандемии уральцев составляет 216 068, из которых 189 165 справились с вирусом. За сутки медики сняли диагноз у 865 человек.

Сейчас состояние 315 пациентов оценивается как тяжелое, 170 из них размещены в палатах реанимации, 122 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 11 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 9 945 человек.

В России за сутки коронавирусом заболели 88 816 человек, а выздоровели 29 754 человека, погибли от COVID-19 665 человек. За время пандемии в стране коронавирус диагностировали у 11 404 617 граждан, из которых 10 129 691 человек выздоровел, а 328 770 – скончались.

Напомним, что в Свердловской области стартовала вакцинация подростков от коронавируса. на днях в регион поставила первая партия вакцины "Спутник М".

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