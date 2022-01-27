В Екатеринбурге завели уголовное дело на мужчину, пытавшегося украсть из магазина патчи для глаз

Вор патчей раньше не был судим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция в Екатеринбурге завела уголовное дело на 25-летнего жителя Верхней Пышмы, который пытался украсть патчи и крем для глаз в магазине «ЖизньМарт». Об этом сообщает городское УМВД.

Мужчина совершил преступление 19 января в магазине на улице Блюхера. Он пытался вынес продукции на 3,5 тысячи рублей. Вечером того же дня он появился в другом магазине той же сети. Однако две хрупкие сотрудницы торговой точки смогли его скрутить.

- Прибывший на место наряд полиции доставил гражданина в дежурную часть, где была установлена его личность. Задержанный оказался нигде не работающим, ранее не судимым молодым человеком 1996 года рождения. Свое поведение он объяснил финансовыми проблемами, - говорится в сообщении полиции.

На мужчину завели дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Полицейские проверяют, совершал ли он другие преступления.