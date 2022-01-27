В Екатеринбурге будут судить экс-директора магазина сотовой связи за снятие блокировки с номеров мошенников

Молодой человек занимал пост директор магазина с января 2020 года по июль 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в суд передали дело 20-летнего бывшего директора магазина сотовой связи. Его обвиняют в снятии блокировки с номеров, внесенных в черный список из-за подозрений в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура по Свердловской области.

Молодой человек занимал пост директор магазина с января 2020 года по июль 2021 года. Он имел доступ к базе данных абонентов с паспортными данными.

- В мае 2021 в связи с финансовыми трудностями обвиняемый в одной из социальных сетей вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, осуществляющим хищение денежных средств, - говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемый должен был снимать блокировку с номеров, заблокированных компанией из-за подозрения в мошенничестве. За каждый номер он получал 500 рублей.

На молодого человека завели дело по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения).

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