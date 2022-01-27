В Екатеринбурге пропал 18-летний парень

С 21 января Данил не выходит на связь Фото: Лиза Алерт

Почти неделю назад - 21 января, в Екатеринбурге пропал 18-летний Данил Гетманов. Его поисками сейчас занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Ориентировка на поиск опубликовали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

- Был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы, черные ботинки, - сообщается в ней.

Приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: светло-русые.

Если вы знаете, где может находиться Данил, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке.