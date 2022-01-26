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Общество26 января 2022 15:02

Екатеринбурженка потеряла почти 800 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам

Пострадавшая оформила на себя несколько кредитов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Оформив на себя несколько займов, она отправила все деньги на «защищенные» счета

Оформив на себя несколько займов, она отправила все деньги на «защищенные» счета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 57-летняя жительница потеряла почти 800 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Преступники вынудили ее оформить на себя несколько кредитов. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил незнакомец и рассказал, что на имя пытаются оформить займ.

- Через несколько минут женщине позвонил еще один незнакомец, который под видом сотрудника одного из силовых органов порекомендовал собеседнице выполнять все указания «банковского специалиста» и оформить несколько так называемых «зеркальных» кредитов, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Оформив на себя несколько займов, она отправила все деньги на «защищенные» счета, только после того, как звонки прекратились, она поняла, что ее обманули, и написала заявление. Полицейские начали поиск преступников.

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