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Общество26 января 2022 12:08

В Екатеринбурге предложили поднять цену на проезд до 48 рублей

У Гортранса много проблем, на решение которых нужны деньги
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Ездить на общественном транспорте станет дороже

Ездить на общественном транспорте станет дороже

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 февраля 2022 года в Екатеринбурге стоимость проезда в городском общественном транспорте повысят до 32 рублей. Однако это повышение не позволит решить все проблемы, которые накопились у Гортранса.

Подвижной состав нуждается в ремонте, также десятки километров трамвайных путей нужно менять. На это нужны десятки миллионов рублей, которых у муниципального предприятия нет.

- У нас 40 километров таких аварийных участков. В 2017 году замена одного километра рельс на одном пути стоила 28-34 миллиона рублей. Сегодня это 70 миллионов, - рассказывает главный инженер Гортранса Екатеринбурга Михаил Щипанов. - Реконструкция трамвайных путей должна входить в тариф. Поэтому порядка 48 рублей нужно смело брать за проезд.

Отметим, что стоимость проезда в Екатеринбурге не повышали почти пять лет. О том, что себестоимость проезда в общественном транспорте намного выше цены за проезд, несколько лет назад говорил бывший мэр уральской столицы Евгений Ройзман.

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