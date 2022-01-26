Всех сотрудников «Гортранса» в Екатеринбурге проверят на коронавирус

С 17 по 23 января сотрудник полиции и администрации проверили 534 единицы транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге всех сотрудников «Гортранса» и «Водоканала» проверят на коронавирус. Такое поручение дал мэр Алексей Орлов.

- Необходимо продолжать мониторинг ситуации в городе, не снижать темпы вакцинации и ревакцинации. Кроме того, нельзя допустить, чтобы работа крупнейших муниципальных предприятий была парализована, - заявил он.

Глава города отметил, что количество заболевших коронавирусом растет. При этом новый штамм «омикрон» особенно заразен. Кроме того, замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов сообщил, что в Екатеринбурге прививку поставили больше 907 тысяч человек.

А заместитель мэра Алексей Бубнов рассказал о рейдах по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. С 17 по 23 января сотрудники полиции и администрации проверили 534 единицы транспорта, провели 1,8 тысячи профилактических бесед и составили 123 протокола об административном правонарушении.

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