В Нижнем Тагиле женщина воткнула нож в грудь сожителю-инвалиду

За убийство инвалида женщине грозит серьезный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 37-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве сожителя - инвалида первой группы по зрению. Трагедия произошла 12 июля 2021 года в квартире на улице Тимирязева, где пара вместе распивала алкоголь.

- Достоверно зная, что последний является инвалидом первой группы по зрению и в силу своего физического состояния не способен защитить себя, в ходе возникшего между ними конфликта обвиняемая взяла нож и нанесла ему один удар в грудь, причинив проникающее ранение грудной клетки с повреждением аорты, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Потеряв много крови, мужчина скончался на месте спустя непродолжительное время. Женщине по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассматривать Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.