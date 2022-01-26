В Екатеринбурге появились раскраски и свитшоты к 300-летию города

Все сувениры являются интерактивными. Фото: сайт мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге появились интерактивные сувениры к 300-летию города. В линейке есть футболки, шопперы, термокружки и раскраски, сообщает мэрия.

- Замысел оригинальной линейки состоит в том, чтобы не просто создать вещи с главными достопримечательностями Екатеринбурга, а предложить взаимодействие с городом и погрузиться в его историю, - говорится в сообщении.

Серию сувениров выпустило муниципальное учреждение «Столица Урала» вместе с Музеем истории Екатеринбурга. В линейке есть футболки с сеткой хаотично расставленных букв, в которых можно увидеть название города и его районов.

Кроме того, дизайнеры сделали дзен-раскраски для снятия напряжения. В блокноте находятся листы с екатеринбургскими паттернами для раскрашивания. Среди них есть тротуарная плитка, листья местных растений и узоры кованых оград Екатеринбурга.

Также представлены сумки-шопперы. На ней изображено два варианта одного изображения столицы Урала. Обладатели сумки могут сыграть в «Найди 10 отличий» и выявить расхождения.

Помимо этого, дизайнеры сделали термокружки с игрой «Правда или ложь». При переходе по QR-коду, размещенному на кружке, пользователь попадет на игру «Супергид». В ней можно проверить знание исторических фактов о Екатеринбурге.

Еще одним сувениром в линейке стал свитшоты с изображением символов районов города. Характеристики районов отбирали в результате интернет-голосования. Позже эти элементы визуализировали в виде 60 значков.

В мэрии «КП-Екатеринбург» рассказали, что сувениры можно купить в Музее истории Екатеринбурга и в Водонапорной башне на Плотинке. Также их будут распространять на городских мероприятиях.

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