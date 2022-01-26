В Екатеринбурге из задымленного подъезда пожарные эвакуировали 28 человек

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 14 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, с 25 на 26 января, пожар произошел на восьмом этаже девятиэтажного дома на Амундсена. Пожарным прищлось эвакуировать из задымленного подъезда 28 человек, трое из которых дети. Еще девять человек были выведены по лестничным маршам звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.

- В 23:56 поступило сообщение о пожаре. На площади 2 квадратных метра горел мусор в подъезде на восьмом этаже девятиэтажного муниципального жилого дома. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 14 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Через 11 минут пожарным удалось локализовать огонь. Еще через минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили к 01:13.

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