В Екатеринбурге парень вынес из продуктового магазина сигарет на 21 тысячу

Юный злоумышленник проник в торговое помещение поздней ночью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге полицейские поймали 18-летнего воришку, который вынес из продуктового магазина сигарет на 21 тысячу рублей. Как оказалось, все произошло в декабре прошлого года, юный злоумышленник проник в торговое помещение поздней ночью. Он схватил с прилавка несколько блоков табачных изделий и сбежал.

- Сотрудники прибыли на место, опросили работников магазина и начали поиск вора. Задержать горе-налетчика удалось в минувшее воскресенье, преступником оказался ранее судимый за кражу и мошенничество местный молодой человек, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», до суда его отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы.