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Общество25 января 2022 17:05

В Свердловской области разыскивают мужчину, который пропал еще осенью прошлого года

Последний раз мужчину видели 1 сентября в Полевском
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 44-летнего Александра Николаевича Устина, который пропал в Полевском еще осенью прошлого года, последний раз мужчину видели 1 сентября, с тех пор он не выходит на связь, нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 177 сантиметров, худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы, голубые глаза, - сообщают добровольцы в отряде.

В момент исчезновения предположительно был одет в черную куртку, синие джинсы, черные ботинки и черную шапку.

Если вам известно, где может находиться Александр Устин, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».

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