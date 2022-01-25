В Академическом юные вандалы испортили бронзовый символ района

В управляющей компании напомнили, что ответственность за вандализм наступает уже с 14 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга вандалы испортили один из символов района. Установленные камеры видеонаблюдения зафиксировали, что бронзовый соболь в Преображенском парке пострадал от рук гулявших подростков. Дети нарисовали на постаменте надписи, а лапы и хвост скульптуры залили зеленой красной.

- Удалось отследить, как двое детей приехали на улицу Вильгельма де Геннина на такси. Потом они встретили взрослого мужчину еще с одним ребенком. Компания пошла кататься на горках в парк. В это время один из них под присмотром взрослого разрисовал скульптуру, - рассказывают в Instagram УК «Академический».

Мужчина даже не пытался остановить юного художника, однако ему делали замечания прохожие, но ГБР так никто и не вызвал. Позже компания спокойно покинула место происшествия и пропала из зоны видимости камер. В управляющей компании добавили, что ответственность за вандализм наступает уже с 14 лет.