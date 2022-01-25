Мэрия Екатеринбурга проверит законность строительства автомойки на Блюхера

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга проверит законность строительства автомойки по адресу Блюхера, 45. В администрацию обратились недовольные жители. Они рассказали, что у них под окнами предприниматель начал возводить целый комплекс, при этом есть данные, что строительство здесь не предусмотрено.

- Жители уверены, что автомойка парализует движение во всем квартале, а химикаты, которые остаются после мытья машин, отравят почву. Кроме того, постоянный шум будет мешать отдыху, а выхлоп машин будет портить воздух, - уточнили в мэрии Екатеринбурга.

Выяснилось, что при реализации этого проекта допустили ряд нарушений: например, между жилой застройкой и автомоечным комплексом не предусмотрена санитарно-защитная зона в 100 метров. А земельный комитет администрации разрешений на производство земляных работ, связанных со строительством сетей к автомойке, не выдавал.