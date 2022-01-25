Полицейские поймали пьяного подростка без водительских прав, катавшегося на каршеринге

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские поймали пьяного 17-летнего подростка, который катался по улицам города на каршеринге. Все произошло поздним вечером 23 января, автоиснпекторы остановили для проверки документов водителя арендованной машины марки Lifan.

- Молодой человек находился с признаками алкогольного опьянения, без водительского удостоверения. Он пояснил, что через мобильное приложение взял автомашину в аренду, в течение вечера с друзьями употреблял пиво, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

На место происшествия вызвали родителей несовершеннолетнего, их доставили в отделение. Экспертиза установила опьянение - 0,345 мг/л, информацию об инциденте передали в сотрудникам ПДН. На нарушителя составили два протокола за управление автомобилем без прав, а также пьяное вождение.