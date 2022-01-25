До конца января в Свердловской области потепления не ожидается

В регионе задержатся умеренные морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время потепления свердловчанам ждать не стоит. По прогнозам синоптиков, в регионе задержатся умеренные морозы.

- Значительных изменений температуры мы не ждем до конца января. Осадков тоже немного - вероятен небольшой снег, - рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Во вторник, 25 января, в дневное время ожидается от -6 до -11 градусов. Местами в горах возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

В среду, 26 января, ночью столбики термометров покажут от -12 до -17 градусов, в горах и низинах до -22 градусов. Ветер будет неустойчивым и слабым.

В четверг, 27 января, ночью синоптики обещают от -16 до -21 градуса, на крайнем севере до -26, днем потеплеет до -5,-10, на севере до -15 градусов. Ветер также будет неустойчивым и слабым.