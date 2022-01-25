Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В 2021 году задержаны 36 человек за попытку доставить запрещенные предметы в учреждения свердловского ГУФСИН. Из них 13 человек привлечено к административной ответственности, на трех человек завели уголовные дела.

- В учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области организован досмотр лиц на входах в учреждение, тщательно проверяются все поступающие посылки, передачи и бандероли, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Всего за минувший год в учреждениях перекрыто 124 канала доставки запрещенных предметов, изъято 1 598 телефонов, приостановлены действия 1 600 сим-карт. В ведомстве отмечают, что это на 77 % больше, чем в 2020 году.